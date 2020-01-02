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Рост цен на авто и упрощенная регистрация: Как изменится жизнь автомобилистов в 2020 году

С начала нового года российских автомобилистов ждут новые изменения в законодательстве, которые заметно отразятся на их жизни. В их числе повышение ставки утилизационного сбора, возможность регистрировать автомобиль непосредственно у дилера, новые правила сдачи экзамена на получение прав, а также более жесткие правила прохождения ТО.
Рост цен на авто и упрощенная регистрация: Как изменится жизнь автомобилистов в 2020 году

Так, с 1 января в силу вступил ФЗ-283, который предоставляет право регистрировать новые автомобили дилерским центрам. Для того, чтобы иметь возможность выполнять функцию регистратора, автосалону необходимо пройти соответствующую проверку и выполнить некоторые требования, после чего ему будет присвоен статус «специализированная организация». Дилер после этого сможет самостоятельно передавать документы в ГИБДД, заниматься изготовлением номерных знаков и передавать весь набор документов покупателю автомобиля. Это избавит автомобилистов от необходимости решать данный вопрос с автоинспекцией. Зато с начала года начнут дорожать автомобили. Дело в том, что с 1 января повысилась ставка утилизационного сбора на транспортные средства. Наибольший рост ставки приходится именно на легковые автомобили – здесь ее размер увеличится более чем в два раза по средневзвешенному показателю. Ожидается, что конечная стоимость автомобилей в связи с такими изменениями может вырасти на 2-4%.

А вот уже с 1 ноября 2020 года в России должны полностью отказаться от использования бумажных ПТС. Им на смену придет электронный документ. К слову, многие производители уже сейчас отказываются от бумажных документов и переходят на электронные. Кроме того, с 1 июля 2020 года вступают в силу новые правила медицинского осмотра, в соответствии с которыми водителям придется сдавать дополнительный анализ на предмет наличия у них хронического алкоголизма. Довольно серьезные изменения ожидают и правила сдачи экзаменов на водительские права. Наконец, с 8 июня нового года должны существенно ужесточиться правила технического осмотра транспортных средств.

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Авто / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:39

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