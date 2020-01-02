Медики назвали способы улучшения здоровья почек





Очищающая функция почек является одной из самых важных в организме, помимо их способности выводить излишки жидкости и предотвращать гипертонию. Поэтому любые возможные нарушения могут повлечь за собой большое количество проблем для потенциального больного. Лучшим средством сохранения здоровья этого органа называют правильное питание и избавление от вредных привычек.В частности, врачи рекомендуют отказаться от сигарет, ведь никотин способствует возникновению различных онкологических заболеваний. А вот алкогольные напитки не только негативно сказываются на работе почек, но и защитных функциях тела. Подобный эффект наблюдается и при употребление фаст-фуда, который содержит слишком много жиров и натрия. Последние создают лишнюю нагрузку на мочевыделительную систему.Наиболее полезным продуктом для восстановления почек можно по праву назвать чернику. Состав этих ягод включает в себя витамины В, А, С, РР, К, клетчатку, органические кислоты, дубильные вещества и пектины. В то же время натрий, калий и фосфор укрепляют ткани вышеобозначенного органа и помогают ему в детоксикации организма. Наконец, не лишним будет включение в рацион жирных сортов рыбы и ежедневное питье чистой воды до двух литров.