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Медики назвали способы улучшения здоровья почек

Почки человека почти ежедневно подвергаются воздействию токсических веществ, повреждающих их структуру. Медики назвали способы улучшения здоровья этого органа.

Очищающая функция почек является одной из самых важных в организме, помимо их способности выводить излишки жидкости и предотвращать гипертонию. Поэтому любые возможные нарушения могут повлечь за собой большое количество проблем для потенциального больного. Лучшим средством сохранения здоровья этого органа называют правильное питание и избавление от вредных привычек.

В частности, врачи рекомендуют отказаться от сигарет, ведь никотин способствует возникновению различных онкологических заболеваний. А вот алкогольные напитки не только негативно сказываются на работе почек, но и защитных функциях тела. Подобный эффект наблюдается и при употребление фаст-фуда, который содержит слишком много жиров и натрия. Последние создают лишнюю нагрузку на мочевыделительную систему.

Наиболее полезным продуктом для восстановления почек можно по праву назвать чернику. Состав этих ягод включает в себя витамины В, А, С, РР, К, клетчатку, органические кислоты, дубильные вещества и пектины. В то же время натрий, калий и фосфор укрепляют ткани вышеобозначенного органа и помогают ему в детоксикации организма. Наконец, не лишним будет включение в рацион жирных сортов рыбы и ежедневное питье чистой воды до двух литров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:21

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