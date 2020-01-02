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Звезда «Дом-2» Александр Задойнов женится

Александр Задойнов решил связать себя узами брака. Бывший участник «Дом-2» сделал предложение своей избраннице по имени Ксения под бой курантов в Новый год.

Звезда «Дом-2» Александр Задойнов женится

Александр Задойнов создал интригу еще вначале декабря, когда выложил фотографию в Сети, где он целует некую Ксению. Сейчас же Задойнов признался, что он готов к осознанному шагу и сделал своей любимой предложение, а она ему ответила взаимностью.

Александр Задойнов отметил, что теперь в его жизни начнутся большие перемены и он верит, что к лучшему.

Александр Задойнов познакомился со своей возлюбленной Ксенией на работе. Девушка, как и сам Задойнов работает в сфере недвижимости в Сочи. И изначально между влюбленными были рабочие отношения, которые со временем переросли в нечто большее. Александр рассказал, что подобрал кольцо, которое сделано из белого золота и украшено бриллиантом и тремя изумрудами.

Также Александр Задойнов отметил, что он и его избранница родились в год крысы и именно в этот год они и намерены пожениться.
Стоит отметить, что ранее Александр Задойнов официально уже был женат. У него растет дочь от первого брака.


С датой же церемонии бракосочетания влюбленные пока не определись, известно лишь, что свадьба будет летом и скорее всего в Сочи.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 00:11

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