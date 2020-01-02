Звезда «Дом-2» Александр Задойнов женится
Александр Задойнов решил связать себя узами брака. Бывший участник «Дом-2» сделал предложение своей избраннице по имени Ксения под бой курантов в Новый год.
Александр Задойнов создал интригу еще вначале декабря, когда выложил фотографию в Сети, где он целует некую Ксению. Сейчас же Задойнов признался, что он готов к осознанному шагу и сделал своей любимой предложение, а она ему ответила взаимностью.
Александр Задойнов отметил, что теперь в его жизни начнутся большие перемены и он верит, что к лучшему.
Александр Задойнов познакомился со своей возлюбленной Ксенией на работе. Девушка, как и сам Задойнов работает в сфере недвижимости в Сочи. И изначально между влюбленными были рабочие отношения, которые со временем переросли в нечто большее. Александр рассказал, что подобрал кольцо, которое сделано из белого золота и украшено бриллиантом и тремя изумрудами.
Также Александр Задойнов отметил, что он и его избранница родились в год крысы и именно в этот год они и намерены пожениться.
Стоит отметить, что ранее Александр Задойнов официально уже был женат. У него растет дочь от первого брака.
С датой же церемонии бракосочетания влюбленные пока не определись, известно лишь, что свадьба будет летом и скорее всего в Сочи.
Александр Задойнов создал интригу еще вначале декабря, когда выложил фотографию в Сети, где он целует некую Ксению. Сейчас же Задойнов признался, что он готов к осознанному шагу и сделал своей любимой предложение, а она ему ответила взаимностью.
Александр Задойнов отметил, что теперь в его жизни начнутся большие перемены и он верит, что к лучшему.
Александр Задойнов познакомился со своей возлюбленной Ксенией на работе. Девушка, как и сам Задойнов работает в сфере недвижимости в Сочи. И изначально между влюбленными были рабочие отношения, которые со временем переросли в нечто большее. Александр рассказал, что подобрал кольцо, которое сделано из белого золота и украшено бриллиантом и тремя изумрудами.
Также Александр Задойнов отметил, что он и его избранница родились в год крысы и именно в этот год они и намерены пожениться.
Стоит отметить, что ранее Александр Задойнов официально уже был женат. У него растет дочь от первого брака.
С датой же церемонии бракосочетания влюбленные пока не определись, известно лишь, что свадьба будет летом и скорее всего в Сочи.