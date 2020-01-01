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Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю ночь

Давид Манукян и Ольга Бузова раскрыли все карты и объявили, что они пара в преддверии Нового 2020 года. А в новогоднюю ночь известный блогер сделал своей возлюбленной предложение.

Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю ночь

Свой роман Ольга и Давид скрывали от публики достаточно долго. И хотя в прессе постоянно появлялись новости о том, что парочка вместе, они, как могли отрицали этот факт. И вот, когда уже на пороге был 2020-й Манукян и Бузова, наконец, признались, что у них правда есть чувства по отношению друг к другу.

Праздничные дни влюбленные проводят вместе в Куршавеле. Именно там Давид Манукян признался, что мечтает о том, чтобы провести с Ольгой Бузовой и все последующие новогодние ночи.

В личных аккаунтах Instagram ребята написали, что это прекрасно любить и быть любимым, а также, что они забирают друг друга в Новый 2020 год.

Помимо этого, звезды уже выпустили несколько совместных видео работ, после чего, некоторые отметили, что они просто занимаются совместным пиаром.


Поклонники Ольги Бузовой искренне радуются за нее и поздравляют. Однако нашлись и те, кто сразу же отметил, что у них слишком стремительные отношения, которые, скорее всего, закончатся также быстро, как и начались.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:10

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