Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю ночь
Давид Манукян и Ольга Бузова раскрыли все карты и объявили, что они пара в преддверии Нового 2020 года. А в новогоднюю ночь известный блогер сделал своей возлюбленной предложение.
Свой роман Ольга и Давид скрывали от публики достаточно долго. И хотя в прессе постоянно появлялись новости о том, что парочка вместе, они, как могли отрицали этот факт. И вот, когда уже на пороге был 2020-й Манукян и Бузова, наконец, признались, что у них правда есть чувства по отношению друг к другу.
Праздничные дни влюбленные проводят вместе в Куршавеле. Именно там Давид Манукян признался, что мечтает о том, чтобы провести с Ольгой Бузовой и все последующие новогодние ночи.
В личных аккаунтах Instagram ребята написали, что это прекрасно любить и быть любимым, а также, что они забирают друг друга в Новый 2020 год.
Помимо этого, звезды уже выпустили несколько совместных видео работ, после чего, некоторые отметили, что они просто занимаются совместным пиаром.
Поклонники Ольги Бузовой искренне радуются за нее и поздравляют. Однако нашлись и те, кто сразу же отметил, что у них слишком стремительные отношения, которые, скорее всего, закончатся также быстро, как и начались.
Свой роман Ольга и Давид скрывали от публики достаточно долго. И хотя в прессе постоянно появлялись новости о том, что парочка вместе, они, как могли отрицали этот факт. И вот, когда уже на пороге был 2020-й Манукян и Бузова, наконец, признались, что у них правда есть чувства по отношению друг к другу.
Праздничные дни влюбленные проводят вместе в Куршавеле. Именно там Давид Манукян признался, что мечтает о том, чтобы провести с Ольгой Бузовой и все последующие новогодние ночи.
В личных аккаунтах Instagram ребята написали, что это прекрасно любить и быть любимым, а также, что они забирают друг друга в Новый 2020 год.
Помимо этого, звезды уже выпустили несколько совместных видео работ, после чего, некоторые отметили, что они просто занимаются совместным пиаром.
Поклонники Ольги Бузовой искренне радуются за нее и поздравляют. Однако нашлись и те, кто сразу же отметил, что у них слишком стремительные отношения, которые, скорее всего, закончатся также быстро, как и начались.