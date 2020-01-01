Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской тюрьме

Экс-участник телевизионного проекта «Дом-2» Алексей Чайчиц рассказал, что ему пришлось пережить в прошлом 2019 году. По его словам, развод с Елизаветой Триандафилиди далеко не самое плохое, что случилось.Алексей Чайчиц отметил, что в прошлом году хлебнул по полной. Конечно, самое хорошее, что произошло, - это ремонт в квартире. Но у него были проблемы с работой, его арестовали и посадили на двое суток в тюрьму, а в конечном итоге еще и депортировали из страны. Как признается Чайчиц, самое печальное то, что он остался денег и у него были долги.Алексей Чайчиц рассказал, что все-таки рискнул и пересек китайскую границу нелегально и у него все получилось. Молодой человек сказал, что у него все теперь хорошо и долги он отдал. Поблагодарил Алексей Чайчиц и свою бывшую супругу за то, что она когда-то была рядом и дарила свою любовь.