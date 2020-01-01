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Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом Оганесяном

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно пожаловалась, что ее супруг Иосиф Оганесян в новогоднюю ночь довел ее до сильной истерики. Будучи беременной она просто на просто начала задыхаться.

Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом Оганесяном

Александра Черно сообщила своим поклонникам, что вновь испытала разочарование по отношению к своему супругу Иосифу Оганесяну. Молодой человек вместо того, чтобы опекать жену, которая находится в положении игнорировал ее. По словам Александры Черно, это Новый Год полная ерунда. Она отметила, что не было никакой душевности, отмечали в каком-то ресторане и хотя она и находится в браке, но такое ощущение, что все-таки одна.

Также Александра Черно отметила, что настроение поднялось после того, как позвонил брат. Он поздравил и рассказал, что они празднуют, а Черно сказала, что у нее появилось ощущение, что она все же кому-то нужна.

В итоге Александра Черно подчеркнула, что ей нужен взрослый и нагулявшийся мужчина, который будет о ней заботиться и о малыше. Для Иосифа Оганесяна друзья же пока на первом месте.

По поводу встречи Нового года высказался и Иосиф Оганесян. Он сказал, что в их отношениях с Александрой Черно явно наступает тяжелый период.


Стоит отметить, что ранее между супругами после радостной новости об ожидании малыша наступала идиллия, но продлилась она не очень долго.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:46

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