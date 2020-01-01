Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом Оганесяном

Александра Черно сообщила своим поклонникам, что вновь испытала разочарование по отношению к своему супругу Иосифу Оганесяну. Молодой человек вместо того, чтобы опекать жену, которая находится в положении игнорировал ее. По словам Александры Черно, это Новый Год полная ерунда. Она отметила, что не было никакой душевности, отмечали в каком-то ресторане и хотя она и находится в браке, но такое ощущение, что все-таки одна.Также Александра Черно отметила, что настроение поднялось после того, как позвонил брат. Он поздравил и рассказал, что они празднуют, а Черно сказала, что у нее появилось ощущение, что она все же кому-то нужна.В итоге Александра Черно подчеркнула, что ей нужен взрослый и нагулявшийся мужчина, который будет о ней заботиться и о малыше. Для Иосифа Оганесяна друзья же пока на первом месте.По поводу встречи Нового года высказался и Иосиф Оганесян. Он сказал, что в их отношениях с Александрой Черно явно наступает тяжелый период.Стоит отметить, что ранее между супругами после радостной новости об ожидании малыша наступала идиллия, но продлилась она не очень долго.