Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом Оганесяном
Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно пожаловалась, что ее супруг Иосиф Оганесян в новогоднюю ночь довел ее до сильной истерики. Будучи беременной она просто на просто начала задыхаться.
Александра Черно сообщила своим поклонникам, что вновь испытала разочарование по отношению к своему супругу Иосифу Оганесяну. Молодой человек вместо того, чтобы опекать жену, которая находится в положении игнорировал ее. По словам Александры Черно, это Новый Год полная ерунда. Она отметила, что не было никакой душевности, отмечали в каком-то ресторане и хотя она и находится в браке, но такое ощущение, что все-таки одна.
Также Александра Черно отметила, что настроение поднялось после того, как позвонил брат. Он поздравил и рассказал, что они празднуют, а Черно сказала, что у нее появилось ощущение, что она все же кому-то нужна.
В итоге Александра Черно подчеркнула, что ей нужен взрослый и нагулявшийся мужчина, который будет о ней заботиться и о малыше. Для Иосифа Оганесяна друзья же пока на первом месте.
По поводу встречи Нового года высказался и Иосиф Оганесян. Он сказал, что в их отношениях с Александрой Черно явно наступает тяжелый период.
Стоит отметить, что ранее между супругами после радостной новости об ожидании малыша наступала идиллия, но продлилась она не очень долго.
Александра Черно сообщила своим поклонникам, что вновь испытала разочарование по отношению к своему супругу Иосифу Оганесяну. Молодой человек вместо того, чтобы опекать жену, которая находится в положении игнорировал ее. По словам Александры Черно, это Новый Год полная ерунда. Она отметила, что не было никакой душевности, отмечали в каком-то ресторане и хотя она и находится в браке, но такое ощущение, что все-таки одна.
Также Александра Черно отметила, что настроение поднялось после того, как позвонил брат. Он поздравил и рассказал, что они празднуют, а Черно сказала, что у нее появилось ощущение, что она все же кому-то нужна.
В итоге Александра Черно подчеркнула, что ей нужен взрослый и нагулявшийся мужчина, который будет о ней заботиться и о малыше. Для Иосифа Оганесяна друзья же пока на первом месте.
По поводу встречи Нового года высказался и Иосиф Оганесян. Он сказал, что в их отношениях с Александрой Черно явно наступает тяжелый период.
Стоит отметить, что ранее между супругами после радостной новости об ожидании малыша наступала идиллия, но продлилась она не очень долго.