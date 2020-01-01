Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый год





У Ольги Гажиенко уже двое сыновей. По ее словам, каждый год они вместе со страшим Кириллом пишут письмо дедушке Морозу и уже следуя его пожеланиям делают ребенку сюрприз, которому он всегда радуется. Ольга отметила, что в этом году будет уже немного веселее, потому что они дарили подарки двоим детям, а именно 6-летнему Кириллу и 5-месячному Льву.Готовилась и Юлия Салибекова. Она рассказала, что каждый год они с супругом дарят игрушки. У нее трое детей и каждого из них ждал сюрприз под елкой, но правда ее старший сын Ролан просил в подарок телефон, однако Юлия попыталась ему объяснить, что пока на такой дорогой подарок у дедушки Мороза не хватает средств.Дочь Инны Воловичевой просила, чтобы ее родители побыстрее достроили дом и подарили братика. Инна сказала Маше, что обязательно дедушка Мороз исполнит ее желание, но пока ее под елкой ждала игрушка.Катя Колисниченко отметила, что ее ребенок пока маленький и поэтому они дарят ему погремушку, а также костюмчик.Рита Марсо рассказала, что ее дети успели выяснить, что Дед Мороз это родители. Поэтому и подарки просили напрямую. Так, дочери Бэлле подарили куклу, а сыну Мите наушники.Оля Ветер своему сыну Мише подарила тоже игрушку. По ее словам, ребенок у нее просто обожает машинки, особенно коллекционные.