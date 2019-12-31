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Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019 году

Стабильный рост отечественного стриминга – около 12%, засвидетельствовал эксперт отрасли, директор по коммуникациям KingDonate Елена Райская. Только в уходящем 2019 году доходы от любительских трансляций увеличились до 21,6 млрд рублей. Что примечательно, в прошлом году по состоянию за аналогичный период эта сумма была несколько ниже – всего 11,6 млрд рублей.

В своём интервью Елена Райская также дала прогноз на дальнейшее развитие отрасли и прокомментировала, чем обусловлен сезонный рост в декабре.

Вы спросите откуда взялась эта цифра в 21,6 млрд рублей? Оказалось, по данным исследования QIWI, эту сумму составляет весь объём средств, которые за текущий год были переведены на счета стримеров их потенциальными зрителями. Отметим, что такие транзакции считаются добровольными пожертвованиями. Зачастую, переводы делают игрокам, способным пройти сложный уровень в игре, а также за возможность поговорить со своим сетевым «кумиром». Также в эту сумму входят средства за игровые товары апгрейда.
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019 году

Заметим, что в нашей стране стриминг как средство заработка «освоился» сравнительно недавно – заметный рост наблюдается только в этом году. Хотя в США и Европе стримингом успешно занимаются уже с 2017 года. В этом вопросе немаловажную роль играет привлечение новой аудитории, популяризация новых интересных площадок для стриминга, стремление улучшить контент для привлечения платёжеспособной аудитории. К таковой, кстати, относятся мужчины от 25 до 35 лет. Их доля присутствия в отрасли стриминга составляет больше половины – 60%. Мужчины готовы платить за интересный, полезный и уникальный контент, который, как правило, предоставляют профессионалы и эксперты какой-либо из областей. Эпатаж и эксцентричность сегодня, напротив, может сослужить плохую службу стримеру, сделав из него мем и сетевого изгоя. Да и платят фрикам намного меньше, чем знатокам своего дела. Молодёжь, как правило, реагирует на прямую и нативную рекламу, более искушённая аудитория предпочитает интегрированную коммодифицированную рекламу. Также стоит отметить, что частая периодичность трансляций не всегда показатель успешности. Порой донаты собирают сотни тысяч рублей за одну редкую, но при этом уникальную публикацию. Как видите, контент в этом вопросе имеет приоритетное значение. Чем качественнее знание, тем дороже оно стоит и тем больше зрителей готовы платить за него.

Интересно, что в предновогодние недели рост донатов увеличивает примерно на 13-17%. Это объясняется тем, что именно с середины декабря стартует период праздничных акций, розыгрышей, подарков и интерактивов. В декабре аудитория больше приобщается к просмотру стримингового контента по своему усмотрению и вкусу, участвуя в пожертвованиях и конкурсах.

Источник - https://lenta.ru/articles/2019/12/31/donat/

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Добавил: Роман Сегодня, 16:39

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