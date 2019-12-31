Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла коляску





Новогоднюю ночь и все праздники Алена Рапунцель приняла решение отметить со своим сыном Богданом в родном Владивостоке. Однако перелет омрачился скандалом в аэропорту Новосибирска, потому что там была потеряна коляска.Алена Рапунцель пояснила, что во время пересадки из одного самолета в другой транспортное средство забыли представители авиакомпании взять на борт. В итоге искать коляску уже пришлось по прилету во Владивосток. Розыск пропажи происходил с Богданом на руках. Сейчас инцидент уже можно считать исчерпанным, но Алена Рапунцель выражает надежду, что такое произошло с ней в первый и последний раз.Известно, что коляска уже летит к своему обладателю другим рейсом, а представители авиакомпании принесли свои официальные извинения.