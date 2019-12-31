Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового года





Экс-участница скандального реалити проекта «Дом-2» Саша Кабаева практически на протяжении года живет в разлуке со своим супругом. Александра Липового арестовали за то, что он передавал крупную сумму денег человеку, который был в розыске. В итоге мужчину послали в тюрьму на целых два года.Кабаева рассказала, что первый раз за достаточно длительный период у нее получилось провести полноценно время с супругом. Ей дали длительное свидание с ним. Саша отметила, что это был лучший подарок к Новому году и она безмерно счастлива. Также Саша Кабаева отметила, что ее муж читает все, что ему пишут и всем передает привет, но отвечать у него не всегда получается, потому что там, где он находится, есть строгие правила.Поклонники Саши поздравили ее с радостным событием и пожелали ей счастья.Стоит отметить, что когда супруга Саши Кабаевой арестовали, то она ждала малыша. В итоге из роддома девушку встречали друзья.