Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на проект





В самом преддверии Нового 2020 года на телестройку вернулись одновременно несколько его бывших участников, а в их числе и Виктор Литвинов. Он всего несколько месяцев назад развелся с Татьяной Мусульбес.На протяжении некоторого времени Виктор Литвинов сохранял интригу и не рассказывал о своих дальнейших планах, а в личном блоге лишь намекал, что намерен вернуться на «Дом-2».Виктор Литвинов сообщил своим поклонникам, что снова пришел на телестройку, потому что хочет, попробовать все-таки найти свою любовь, а также построить долгие и желательно настоящие искренние отношения. По его словам, на проекте ему могут дать совет, что очень важно.Сказал, что бизнес, который он организовал в Одессе будет работать и в дальнейшем, а он будет туда приезжать, чтобы проверить, как идут дела. Литвинов подчеркнул, что смог создать хорошую команду для ведения бизнеса и теперь он в ней уверен.Разрыв же с Татьяной Мусульбес для него стал ударом, потому что девушка заявила, что никогда не любила его и всегда хотела быть с Сергеем Михом, так как была знакома с ним еще до участия в проекте «Дом-2».