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Звезда «Дом-2» Саша Шева встретит Новый год со своей дочкой

Бывшая участница реалити-проекта «Дом-2» Саша Шева приехала в Орск к своей дочери Арианне. Маленькая наследница всегда очень ждет свою маму, а Саша всегда старается как можно больше посвятить времени своей дочери.

Звезда «Дом-2» Саша Шева встретит Новый год со своей дочкой

Последние две недели перед Новым годом Саша Шева провела в Таиланде. Там она отдыхала и нежилась на пляжах, а теперь она поменяла теплую страну на холод и катание на санках. Девушка приехала на Южный Урал.

В Орск экс-участница «Дом-2» Саша Шева отправилась в первую очередь для того, чтобы вместе со своей семьей, а именно со своей мамой, а также дочкой, встретить Новый год. В своем личном блоге Саша рассказывает, как они проводят дни в родных пенатах. Шева говорит о том, что там самая настоящая зима со снегом, а также морозом, и она рада, что у нее получается встретить этот Новый год со своими родными и любимыми людьми.

Когда они с Арианной вместе дома, то она не отлипает от своей родительницы и старается все делать вместе с ней, в том числе и мультики смотреть. Саша Шева же пытается не расслабляться даже сейчас и делает все, чтобы держать себя в форме. Она ходит в спортивный зал, а также посещает солярий.


Стоит отметить, что Сашу Шеву обвинили в том, что она не взяла с собой в теплые края свою малышку, но она заверила, что в следующий раз обязательно возьмет Арианну с собой в путешествие.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:19

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