Тимур Еремеев и Денис Демин запускают YouTube-шоу "Давай по-быстрому!"

В настоящее время многие медийные личности начали организовывать собственные передачи на различных видеохостингах и стрим-площадках. Тимур Еремеев также решил попробовать свои силы вне телевизионного эфира, и сделал анонс, в котором рассказал почитателям о планах на ближайшее время. Телеведущий вскоре запустит YouTube-шоу "Давай по-быстрому!", где будет общаться со звёздами в формате живого интервью. Гостям придётся отвечать на неожиданные и интересные вопросы, благодаря которым они смогут открыться перед поклонниками с новой стороны. Помогать вести передачу основному ведущему будет его коллега Денис Демин.Первый выпуск увидит свет 20 января в 20:20 часов, а гостем в нём станет Оскар Кучера. Формат подразумевает, что эпизоды будут длиться не более 10-15 минут, так как ведущие не хотят забирать у зрителя много времени, но за этот отрезок они смогут узнать много новой информации.