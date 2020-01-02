Эксперт: При употреблении цельного молока снижается риск ожирения у детей





Цельное молоко - это продукт, полученный сразу же после доения коровы. Его также называют парным. Специалисты проанализировали 28 экспериментов из 7 стран, которые изучали, как цельное молоко влияет на возникновение лишнего веса или ожирения у детей. В исследовании участвовала 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет и, судя по результатам, не было доказано, что молоко с пониженным содержанием жира снижает риск развития заболевания. 18 из 28 экспериментов показали, что дети, употреблявшие парное молоко, меньше страдали лишним весом или ожирением.Данные результаты не оправдывают советы медиков, которые рекомендуют вводить в рацион детям с 2 лет молоко с низким процентом жирности. Медик Джонатон Магуайр сообщает, что большая часть детей в Канаде и США каждый день употребляют коровье молоко. В данном исследовании добровольцы, которые следовали рекомендациям по переходу на молоко с меньшим содержанием жира в возрасте 2 лет, не являлись более худыми, чем те, кто употребляли парное молоко. Эксперт планирует выяснить основания и источник позитивного эффекта использования в рационе парного молока.