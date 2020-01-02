Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке беременности
В своем Instagram-аккаунте американская плюс-сайз модель Эшли Грэм опубликовала фотографию в обнаженном виде. Сейчас она находится на позднем сроке беременности, но это не помешало ей сделать откровенный фотоснимок.
На одной из фотографий модель Эшли Грэм позирует, стоя на коленях и откинув голову и руки назад. На ней нет никакой одежды кроме сережек в виде колец и небольших подвесок. Под фотоснимком Эшли Грэм написала, что она «готова сдаться».
Поклонники плюс-сайз модели положительно оценили фотосессию. Некоторые отметили, что женское тело особенно красиво во время беременности. Они уверены, что Эшли Грэм счастлива и комфортно себя чувствует.
Автором фотосессии выступила американская художница и режиссер Касс Берд. Она часто фотографирует знаменитостей, а ее работы публикуются в таких изданиях, как The New York Times Magazine и Rolling Stone.
На одной из фотографий модель Эшли Грэм позирует, стоя на коленях и откинув голову и руки назад. На ней нет никакой одежды кроме сережек в виде колец и небольших подвесок. Под фотоснимком Эшли Грэм написала, что она «готова сдаться».
Поклонники плюс-сайз модели положительно оценили фотосессию. Некоторые отметили, что женское тело особенно красиво во время беременности. Они уверены, что Эшли Грэм счастлива и комфортно себя чувствует.
Автором фотосессии выступила американская художница и режиссер Касс Берд. Она часто фотографирует знаменитостей, а ее работы публикуются в таких изданиях, как The New York Times Magazine и Rolling Stone.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:13