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Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке беременности

В своем Instagram-аккаунте американская плюс-сайз модель Эшли Грэм опубликовала фотографию в обнаженном виде. Сейчас она находится на позднем сроке беременности, но это не помешало ей сделать откровенный фотоснимок.
Плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии на позднем сроке беременности

На одной из фотографий модель Эшли Грэм позирует, стоя на коленях и откинув голову и руки назад. На ней нет никакой одежды кроме сережек в виде колец и небольших подвесок. Под фотоснимком Эшли Грэм написала, что она «готова сдаться».

Поклонники плюс-сайз модели положительно оценили фотосессию. Некоторые отметили, что женское тело особенно красиво во время беременности. Они уверены, что Эшли Грэм счастлива и комфортно себя чувствует.

Автором фотосессии выступила американская художница и режиссер Касс Берд. Она часто фотографирует знаменитостей, а ее работы публикуются в таких изданиях, как The New York Times Magazine и Rolling Stone.

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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:13

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