Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря Крутого





Игорь Крутой решил подвести итоги уходящего года, отметив, что для него он выдался насыщенным. В частности, он отпраздновал юбилей, отправился в мировой гастрольный тур и вел много интересных шоу. Он поблагодарил поклонников в социальных сетях, а также близких за радость общения. Композитор пожелал всем мира и добра, получив массу откликов от коллег и подписчиков. В комментариях высказался также Филипп Киркоров, который гордится быть частью “звездных проектов” Крутого.К поздравлениям присоединились также Анна Нетребко, Светлана Бондарчук, Валентин Юдашкин, Игорь Николаев, Лера Кудрявцева, Лолита Милявская, Алсу и многие другие.