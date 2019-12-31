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«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на лыжах

Звездная семья шоумена Павла Воли и фигуристки и телеведущей Ляйсан Утяшевой вместе с дочерью Софией и сыном Робертом давно превратилась в символ гармоничной семьи. Недавно стало известно, что Новый год семейство встречает на лыжах. Спортсменка даже поделилась кадрами, на которых позирует вместе с маленькой Софией в блестящих комбинезонах.
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на лыжах

Сейчас Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми отдыхают в Сочи, поскольку московская погода совсем не похожа на зимнюю. Первыми кадрами с лыжного отдыха гимнастка поделилась на своей страничке в социальной сети Instagram, на которых она позирует с дочерью в блестящих глянцевых лыжных костюмах на одном из склонов популярного горнолыжного курорта. Проще говоря, если в минувшем году покорять лыжные трассы приходилось Роберту, то теперь звездные родители решили поставить на лыжи его сестру Софию. «Москва в нынешнем году не радует снегом. Теперь мы в Сочи. В этот раз дебютировать на лыжах предстоит Софии», - гласит подпись Утяшевой под этой публикацией.

Поклонники, к слову, бурно отреагировали на эти кадры, высказав свое восхищение и отметив, что мама и дочь выглядят довольно стильно, а также пожелали юной дочери знаменитостей удачного покорения новой для себя дисциплины.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:17

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