Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019 год





Первое место в ТОП-10 изобретений робототехники эксперты присудили проекту автомобильного концерна Continental и компании ANYbotics. Они создали службу собак-курьеров, разъезжающих по городу на беспилотном фургоне. Роботы сначала несут коробку на своей спине, а затем передают ее прямо в руки человеку. Второе место досталось роботу маленькой девочки от Hanson Robotics. Разработка имеет рост 35 см, может разговаривать, играть и даже петь.Тройку лидеров в ТОП-10 изобретений замыкает робопчела, работающая на солнечной батарее. Четвертое место эксперты присудили устройству от Nissan, имитирующему утку. Она поможет защищать рисовые плантации от насекомых, которые боятся этого вида. Это позволит фермерам не использовать пестициды. Пятое место досталось проекту IKEA и Ori. Компании создали «умную» мебель, предназначенную для оптимизации жилого пространства в маленьких помещениях.Остальные позиции в ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019 год достались «умным» контактным линзам с увеличением, роботу-курьеру от Ford, роботизированным инсталляциям художника Ши Чи Хауна, автоматической конопляной ферме и устройству, достающему и складывающему одежду после стирки.