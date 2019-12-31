В интернете появилась новогодняя серия «Простоквашино»





В новогодней версии к героям Дяде Федору, коту Матроскину, псу Шарику и почтальону Печкину пристроятся пришельцы из далекой галактики – Хочуха, Нехочуха и робот. Жителям деревни никак не удается срубить ёлку, и они решают украсить ее во дворе. Но, как оказалось, красивое дерево нравится не только им, но и грозным инопланетным гостям.Также можно будет услышать исполнение песни "Кто там?" няней Маргаритой Егоровной вместе с Галчонком. Режиссером 25 серии стала Софья Кравцова, а всю новогоднюю историю можно узнать, посмотрев мультфильм.