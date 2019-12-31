В Санкт-Петербурге избили и ограбили артиста балета Кирилла Усанова





В настоящий момент известно, что нападение злоумышленники совершили в ночное время суток в 00:30 часов. Происшествие произошло в Невском районе на улице Кржижановского. Работник Театра музыкальной комедии получил травмы, а потому его госпитализировали. В настоящий момент пострадавший находится в одном из отделений местной больницы, у пострадавшего 1984 года рождения диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а также многочисленные ушибы и гематомы. По имеющимся данным, нападавших было двое, но их личности на этом этапе расследования ещё не установлены.Отмечается, предполагаемые преступники похитили у деятеля культуры смартфон Apple iPhone 7. За совершённое преступление по закону этим лицам грозит до семи лет тюремного заключения.