"Пусть всё плохое забудется": Григорий Лепс поздравил фанатов с наступающим Новым годом

Григорий Лепс опубликовал фотографию, сделанную на съемках одной из новогодних передач. На кадре исполнитель стоит на сцене возле микрофона, он одет в черный костюм, на заднем плане видно украшенную игрушками и гирляндами елку. Знаменитость задумчиво смотрит в сторону, сложив руки на груди. В комментарии к публикации в Instagram Григорий Лепс поздравил поклонников с наступающим Новым годом и написал: "Желаю весёлой подготовки к празднику без особой суеты и суматохи, с яркими огнями гирлянд и души".Также знаменитость пожелал, чтобы всё плохое забылось, а всё хорошее непременно случилось в 2020 году. В конце поста Григорий Лепс написал: "От всей души желаю мира, счастья, достатка и здоровья". Фанаты пожелали певцу и его семье здоровья, удачи, исполнения желаний и всех благ. За несколько минут подписчики оставили более 10 000 лайков.