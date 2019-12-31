"Пусть всё плохое забудется": Григорий Лепс поздравил фанатов с наступающим Новым годом
Григорий Лепс поздравил фанатов в социальной сети Instagram с наступающим Новым годом. Известный певец пожелал им, чтобы всё плохое забылось, а хорошее непременно случилось.
Григорий Лепс опубликовал фотографию, сделанную на съемках одной из новогодних передач. На кадре исполнитель стоит на сцене возле микрофона, он одет в черный костюм, на заднем плане видно украшенную игрушками и гирляндами елку. Знаменитость задумчиво смотрит в сторону, сложив руки на груди. В комментарии к публикации в Instagram Григорий Лепс поздравил поклонников с наступающим Новым годом и написал: "Желаю весёлой подготовки к празднику без особой суеты и суматохи, с яркими огнями гирлянд и души".
Также знаменитость пожелал, чтобы всё плохое забылось, а всё хорошее непременно случилось в 2020 году. В конце поста Григорий Лепс написал: "От всей души желаю мира, счастья, достатка и здоровья". Фанаты пожелали певцу и его семье здоровья, удачи, исполнения желаний и всех благ. За несколько минут подписчики оставили более 10 000 лайков.
Григорий Лепс опубликовал фотографию, сделанную на съемках одной из новогодних передач. На кадре исполнитель стоит на сцене возле микрофона, он одет в черный костюм, на заднем плане видно украшенную игрушками и гирляндами елку. Знаменитость задумчиво смотрит в сторону, сложив руки на груди. В комментарии к публикации в Instagram Григорий Лепс поздравил поклонников с наступающим Новым годом и написал: "Желаю весёлой подготовки к празднику без особой суеты и суматохи, с яркими огнями гирлянд и души".
Также знаменитость пожелал, чтобы всё плохое забылось, а всё хорошее непременно случилось в 2020 году. В конце поста Григорий Лепс написал: "От всей души желаю мира, счастья, достатка и здоровья". Фанаты пожелали певцу и его семье здоровья, удачи, исполнения желаний и всех благ. За несколько минут подписчики оставили более 10 000 лайков.