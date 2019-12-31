Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном варианте





Будущая генерация среднеразмерного кроссовера Kia будет электрифицирована, подтвердил в пятницу руководитель компании. Модернизированный автомобиль Kia Sorento, который должен стать моделью 2021 года, будет предлагаться как в гибридном, так и в плагин-гибридном вариантах.. Детали по-прежнему скудны, и, хотя США являются крупнейшим потенциальным рынком для бренда, американские покупатели не решаются массово переходить на более крупные полуэлектрические машины. На данный момент не известно, включат ли эти два модуля в стартовый запуск "паркетника", или они будут добавлены в линейку позже в производственном цикле.В то же время, фундаментальная архитектура новинок будет похожей на Santa Fe от Hyundai в Санта-Фе. Кроме того, есть вероятность наличия четырехцилиндрового мотора вместо V6. Их кузов отличается большими размерами, которые могут сравниться лишь с Ford Explorer и Toyota Highlander. Поэтому их систему значительно усилят по сравнению с гибридными платформами, как у меньших кроссоверов серии Niro и гибридного седана Optima.