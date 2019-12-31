АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.34 USD 61.91
Курс валют на 31.12.2019

Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном варианте

Kia решила расширить каталог моделей Sorento в 2021 году новыми предложениями. Следующее поколение южнокорейского кроссовера появится в гибридном варианте.

Будущая генерация среднеразмерного кроссовера Kia будет электрифицирована, подтвердил в пятницу руководитель компании. Модернизированный автомобиль Kia Sorento, который должен стать моделью 2021 года, будет предлагаться как в гибридном, так и в плагин-гибридном вариантах.. Детали по-прежнему скудны, и, хотя США являются крупнейшим потенциальным рынком для бренда, американские покупатели не решаются массово переходить на более крупные полуэлектрические машины. На данный момент не известно, включат ли эти два модуля в стартовый запуск "паркетника", или они будут добавлены в линейку позже в производственном цикле.

В то же время, фундаментальная архитектура новинок будет похожей на Santa Fe от Hyundai в Санта-Фе. Кроме того, есть вероятность наличия четырехцилиндрового мотора вместо V6. Их кузов отличается большими размерами, которые могут сравниться лишь с Ford Explorer и Toyota Highlander. Поэтому их систему значительно усилят по сравнению с гибридными платформами, как у меньших кроссоверов серии Niro и гибридного седана Optima.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
«Иронию судьбы» покажут в HD-качестве в новогоднюю…
Японский эксперт рассказала об эффективной уборке дома к Новому…
Рита Дакота усомнилась, что отсутствие благодарности от человека поможет ему получать бонусы от…
Ученые решили полувековую загадку появления жизни на Земле благодаря…
Андрей Малахов заявил о готовности встречать Новый год и показал праздничный…
Александр Серов не захотел помогать дочери Мишель в её звездной…
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
Анастасия Волочкова встречает Новый год в…
В интернете появилась новогодняя серия…
Медики из США перечисли игнорируемые признаки рака носа и околоносовых…
Звезда «Дом-2» Саша Шева встретит Новый год со своей…
Вежливость на первом месте: Эксперты рассказали, что поможет повысить уровень комфорта при…
Эксперты предупреждают о повышенной опасности схода лавин на…
«Не до соцсети»: Юлия Высоцкая поздравила подписчиков с Новым годом чувственным фото с Андреем…
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как поздравить питомца с Новым…
В Санкт-Петербурге избили и ограбили артиста балета Кирилла…
Просмотреть все новости