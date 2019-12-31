Анна Калашникова поздравила всех с Новым годом
Анна Калашникова поздравила всех поклонников с наступающим Новым годом. Знаменитость записала видеопоздравление, которое опубликовали на YouTube.
Анна Калашникова поздравила всех с приближением 2020 года и пожелала тепла, больших успехов, крепкого здоровья, а также стабильности в финансовой сфере. Знаменитость советует поклонникам сохранять стойкость, ловкость, быть креативными, сообщает teleprogramma.pro.
«Пусть Металлическая крыса повернется к вам мордочкой. Поможет преодолеть все сложности, появляющиеся на пути!» — сообщила Калашникова.
Анна Калашникова поздравила всех с приближением 2020 года и пожелала тепла, больших успехов, крепкого здоровья, а также стабильности в финансовой сфере. Знаменитость советует поклонникам сохранять стойкость, ловкость, быть креативными, сообщает teleprogramma.pro.
«Пусть Металлическая крыса повернется к вам мордочкой. Поможет преодолеть все сложности, появляющиеся на пути!» — сообщила Калашникова.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:17