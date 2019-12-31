Рита Дакота усомнилась, что отсутствие благодарности от человека поможет ему получать бонусы от судьбы

Певица считает, что реальность начинает трансформироваться, когда человек наполняет благодарностью свое сердце. Все ее знакомые, которые достигли успеха, умеют замечать мелочи и быть признательными. Звезда решила искренне сказать “спасибо” уходящему году, составив список того, что по-настоящему было для нее важно. Например, она благодарна за трезвого отца, вдохновение, новые знакомства, способность прощать, а также за то, что стала лучше выглядеть и накопила на квартиру для матери. Рита Дакота уверена, что многие не умеют правильно прощаться с уходящим годом, поэтому посоветовала вспомнить то, что вело к совершенствованию.На опубликованных кадрах Рита Дакота запечатлена с дочерью, а в комментариях фолловеры осыпали звезду комплиментами и новогодними пожеланиями.