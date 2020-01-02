Netflix назвал свой самый популярный проект в прошлом году





Как пишет Hollewood Reporter, за первые три дня с момента официального релиза комедию с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях, просмотрели почти 31 миллион зрителей. Этот показатель является рекордным за всю историю существования Netflix, если учитывать именно показы за первый уик-энд.Вслед за «Загадочным убийством» в рейтинге самых популярных проектов платформы называют вторую часть мультфильма «Суперсемейка», а также полнометражный боевик «Шестеро вне закона» и мистический сериал «Очень странные дела».