Netflix назвал свой самый популярный проект в прошлом году
Специалисты популярного стримингового сервиса Netflix назвали самый популярный и востребованный проект компании за 2019 год. В ушедшем году пользователи американской платформы наиболее часто просматривали комедийный фильм «Загадочное убийство».
Как пишет Hollewood Reporter, за первые три дня с момента официального релиза комедию с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях, просмотрели почти 31 миллион зрителей. Этот показатель является рекордным за всю историю существования Netflix, если учитывать именно показы за первый уик-энд.
Вслед за «Загадочным убийством» в рейтинге самых популярных проектов платформы называют вторую часть мультфильма «Суперсемейка», а также полнометражный боевик «Шестеро вне закона» и мистический сериал «Очень странные дела».
Как пишет Hollewood Reporter, за первые три дня с момента официального релиза комедию с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях, просмотрели почти 31 миллион зрителей. Этот показатель является рекордным за всю историю существования Netflix, если учитывать именно показы за первый уик-энд.
Вслед за «Загадочным убийством» в рейтинге самых популярных проектов платформы называют вторую часть мультфильма «Суперсемейка», а также полнометражный боевик «Шестеро вне закона» и мистический сериал «Очень странные дела».
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30