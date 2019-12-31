В Сети говорят, что Ольга Орлова может покинуть пост ведущей проекта «Дом- 2»

В преддверии Нового 2020 года в Сети появилась информация о том, что Ольга Орлова может уйти с поста ведущей телевизионного проекта «Дом-2». Говорят, что ей предложили заменить Леру Кудрявцеву в программе «Секрет на миллион».У Леры Кудрявцевой начались проблемы с имплантом, по информации, которая появилась в Сети, он у нее лопнул. Место ведущей предложили занять Ольге Орловой, но пока неизвестно, временно или нет. Большинство зрителей уже говорят, что Орловой новое место подойдет гораздо лучше, чем то, которое она выбрала себе, будучи ведущей по сути молодежного проекта «Дом-2». Известно, что опыт подобной замены у Ольги Орловой уже ранее был, а вот вести эфиры телестройки ей изначально было не так уж просто. В первую очередь, потому что ее восприняли очень негативно. Занять достойное место среди ведущих «Дом-2» у Ольги Орловой получилось лишь спустя время.В эфире каких программ можно будет увидеть Ольгу Орлову, удастся узнать уже совсем скоро, ведь в Новом году она не планирует останавливаться и будет работать, как и прежде.