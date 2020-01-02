«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на Бали





Настасья Самбурская славится чувством юмора и самоиронией, поэтому подписчики актрисы в Instagram уже не удивляются подобным обновлениям. В этот раз артистка решила показать, как она успела отъесть живот во время отпуска на Бали. «Отдыхаю со шведским столом», - рассказала звезда. На снимке знаменитость позирует в красном нижнем белье и показывает округлившийся живот.По словам Настасьи Самбурской, она практически готова становиться моделью plus-size, поэтому уже ждет звонков от агентств и фотографов, желающих с ней поработать. «Красиво и бодипозитивно», - констатировала знаменитость. Также артистка разместила откровенный снимок plus-size модели Эшли Грехем. Так звезда решила сравнить себя с этой знаменитостью.Поклонники Настасьи Самбурской позитивно отреагировали на ее чувство юмора и самоиронию. Подписчики отметили, что поражены тем, как актриса смогла выпятить свой живот. Многие, посмотрев на этот снимок, могут и вовсе решить, что звезда беременна и ждет ребенка. При этом некоторые поклонники актрисы посчитали, что таким обновлением она высказала свое неуважение к Эшли Грехем и другим plus-size моделям.