АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на Бали

Известная российская актриса Настасья Самбурская в очередной раз удивила поклонников необычным снимком. Знаменитость показала, как она отъела живот на отдыхе всего за один день, теперь звезда готова стать моделью plus-size: «Красиво и бодипозитивно».
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на Бали

Настасья Самбурская славится чувством юмора и самоиронией, поэтому подписчики актрисы в Instagram уже не удивляются подобным обновлениям. В этот раз артистка решила показать, как она успела отъесть живот во время отпуска на Бали. «Отдыхаю со шведским столом», - рассказала звезда. На снимке знаменитость позирует в красном нижнем белье и показывает округлившийся живот.

По словам Настасьи Самбурской, она практически готова становиться моделью plus-size, поэтому уже ждет звонков от агентств и фотографов, желающих с ней поработать. «Красиво и бодипозитивно», - констатировала знаменитость. Также артистка разместила откровенный снимок plus-size модели Эшли Грехем. Так звезда решила сравнить себя с этой знаменитостью.

Поклонники Настасьи Самбурской позитивно отреагировали на ее чувство юмора и самоиронию. Подписчики отметили, что поражены тем, как актриса смогла выпятить свой живот. Многие, посмотрев на этот снимок, могут и вовсе решить, что звезда беременна и ждет ребенка. При этом некоторые поклонники актрисы посчитали, что таким обновлением она высказала свое неуважение к Эшли Грехем и другим plus-size моделям.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Врачи из США перечислили продукты, повышающие риск развития болезни…
LG запатентовал смартфон с большим гибким…
Кроссовер Kia Seltos удачно прошел краш-тест…
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Врачи из США перечислили продукты, повышающие риск развития болезни…
LG запатентовал смартфон с большим гибким…
Кроссовер Kia Seltos удачно прошел краш-тест…
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
«Красиво и бодипозитивно»: Настасья Самбурская отъела живот на отдыхе на…
Эксперты назвали машины с очень большими баками для…
Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной…
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo…
Максим Фадеев худеет на отдыхе в…
Тимати назвал причину, из-за которой предпочитает высоких…
Звезда «Дом-2» Александр Задойнов…
Похудевший Азамат Мусагалиев поздравил поклонников с Новым годом и похвастался 2 миллионами…
Врачи из США перечислили продукты, повышающие риск развития болезни…
LG запатентовал смартфон с большим гибким…
Кроссовер Kia Seltos удачно прошел краш-тест…
Пол Соломонс купил для Кайли Миноуг помолвочное кольцо с…
Характеристики нового Chrysler Pacifica рассекречены в…
Врач из Египта Юши Нан перечислил продукты, рекомендуемые к употреблению при…
На территории Лаоса геологи обнаружили следы астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет…
Давид Манукян сделал предложение ведущей "Дом-2" Ольге Бузовой в новогоднюю…
Звезда «Дом-2» Алексей Чайчиц получил двое суток ареста в китайской…
Кадастровая палата разъяснила новый закон о компенсациях при утрате…
Suzuki за прошедший год расширила дилерскую сеть в…
Ани Лорак засветила обручальное…
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать простуды в Новый…
У дочери Рязанова поинтересовались сексом Ипполита и Нади из "Иронии…
В России посчитали все автомобили марки…
В 2019 году на три процента подорожал салат…
Орландо Блум ждет, когда Кэти Перри подарит ему…
Звезда «Дом-2» Александра Черно в ужасе от встречи Нового года с Иосифом…
Эксперты предупреждают москвичей о новом типе…
Мишель Уильямс ждет ребенка от режиссера Томаса…
На ухудшение здоровья Семена Фарады повлиял конец…
Как поздравили звезды «Дом-2» своих детей в Новый…
Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой…
Составлен список продуктов для помощи организму после новогодних…
Рита Дакота во время поездки на такси попала в ДТП с…
Дизайнер показал, как мог бы выглядеть легендарный Ford Thunderbird в 2020…
«У тех, кто любит, вырастают крылья»: Лариса Долина поздравила россиян с Новым…
Военнослужащим ВС США запретили пользоваться приложением Tik…
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым…
«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее…
Компания Suzuki обновила свой кроссовер…
Эксперты: От пищевых инфекций защищает богатая клетчаткой…
Просмотреть все новости