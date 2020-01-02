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Алюминий и 87 клавиш: Xiaomi представила механическую клавиатуру Yuemi второй версии

Китайская компания Xiaomi представила второе поколение своей популярной механической клавиатуры Yuemi. Модель отличается раскладкой на 87 клавиш и прочным алюминиевым корпусом.
Алюминий и 87 клавиш: Xiaomi представила механическую клавиатуру Yuemi второй версии

Примечательно, что с обновлением устройства ценник остался прежним и составляет всего 43 доллара США. Не изменилось и название устройства – первая версия, выпущенная чуть более трех лет тому назад, тоже называлась Xiaomi Yuemi. В распоряжение пользователя, уплатившего указанную сумму, разработчик передает надежную клавиатуру компактных размеров с 87-клавишами, выполненными из ABS-пластика. Под кей-капами расположены красные переключатели (так называемые «свитчи»). Кроме того, устройство отличается съемным кабелем USB и прочным алюминиевым корпусом.

В новом поколении Xiaomi Yuemi реализована и подсветка клавиш с тремя режимами настраиваемой яркости. Наконец, отличается новинка и микропроцессорным управлением, реализованным посредством 32-разрядного ЦПУ. Как заявляет производитель, частота опроса клавиатуры составляет внушительные 1 ГГц. На тыльной панели Xiaomi Yuemi присутствуют откидные ножки для изменения угла, а вес устройства составляет 940 граммов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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