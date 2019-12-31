"Себе хочу пожелать интересных и больших проектов": Алика Смехова поделилась планами на 2020 год

Алика Смехова поделилась снимком, за праздничным столом. Она рассказала, что ее семья традиционно накрывает стол накануне Нового года и подводит итоги уходящего года. Также исполнительница поделилась с фанатами планами на 2020 год. Алика Смехова отметила, что ее отец Вениамин отпразднует юбилей, а старшему сыну Артему исполнится 20 лет. Также она написала: "Себе хочу пожелать интересных и больших проектов, жду свою главную роль и продолжаю верить, что "Алые Паруса" приплывут и в мою гавань".В конце Алика Смехова поздравила своих поклонников с Новым годом, пожелав им мира и благополучия. Подписчики ответили знаменитости взаимностью, написав, что все ее мечты обязательно исполнятся в 2020 году. Также фанаты поздравили семью артистки с наступающим праздником.