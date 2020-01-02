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Эксперты назвали машины с очень большими баками для топлива

Многие люди любят дальние поездки, которые непременно сопряжены с проблемой поиска бензина, особенно если речь идёт о выездах в отдалённые районы. Эксперты назвали машины с очень большими баками для топлива, которые позволят преодолеть весь маршрут без дозаправки.

В настоящее время необходимость в автомобилях с большими бензобаками исчезает. Инженеры всё чаще применяют гибридные технологии, которые позволяют экономить горючее, всё популярнее становятся электромобили. Тем не менее, производители всё ещё выпускают модели, с большими баками для топлива. Первым в списке оказался Ford Bronco, который после двух десятилетий отсутствия на рынке возвращается в 2020 году. У него ёмкость составляет 121 литр, но и расход велик, особенно в городском трафике - 20 литров на 100 километров. Чуть меньшее потребление имеет силовая установка пикапа Nissan Titan, а вот объём бака достигает 140 л. Ещё один пикап - Chevrolet Silverado можно заправить на 130 литров бензина, при этом его расход не превышает 10,23 литра при езде в городе.

Имеется в перечне транспортных средств и отечественная разработка. "Рида Буран", который собирают на базе грузовика ГАЗ "Садко", состоит из модульных блоков. Заказчик может сам выбирать, сколько пассажирских мест иметь, и какого размера будет грузовой отсек. Одной из опций является добавление бензобака, что в сумме даёт 210 литров.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:00

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