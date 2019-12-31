Андрей Малахов заявил о готовности встречать Новый год и показал праздничный образ

Андрей Малахов с 22:30 и до утра ждет зрителей на канале Россия 1, где будет транслироваться “Голубой огонек”. Телеведущий уже готов к новогодней ночи, а за свой образ, показанный на фото, он поблагодарил стилистов. Артист позирует в велюровом пиджаке с поясом, декорированный брошами в виде корон. Также его образ состоит из синих брюк и такого же цвета мокасин, ярким акцентом которых стали алые бахромчатые украшения.В комментариях под записью многочисленные поклонники поздравили звезду с наступающим 2020 годом. Ранее Андрей Малахов сообщал о необходимости раздеться в кадре, для чего он посещал солярий.