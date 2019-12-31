Анастасия Волочкова встречает Новый год в шубе
Недавно Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала, что променяла Мальдивы на Пхукет. Однако подписчики обратили внимание на наряд балерины, так как она в жаркую погоду надела шубу.
Балерина Анастасия Волочкова планирует отпраздновать новогодние праздники в Тайланде. Артистка уже прибыла в жаркую страну, однако по прилёту не захотела расстаться со своей шубой из меха. Из-за этого её поклонники немало удивились. На видео, которым поделилась звезда балета, она рассказала, что в отеле её встретили с местными тайскими цветами, и балерина постарается сохранить их до прилёта в Москву. Для путешествия Волочкова выбрала летнее платье в пол и меховую накидку. Несмотря на это, Волочкова чувствовала себя королевой.
Стоит отметить, что на данный момент в Таиланде зной и температура превышает 30 градусов. И сразу после приземления в Пхукете балерина отправилась на новогодний спектакль "Щелкунчик". А через некоторое время похвасталась подписчикам отдыхом у лазурного берега. Поклонники, в свою очередь, решили узнать, где она потеряла свои знаменитые унты, ведь в качестве обуви артистка выбрала босоножки. Некоторые отметили, что балерина прилетела на отдых без дочери Ариадны и посетовали, что девочка вынуждена встречать Новый год без мамы.
Балерина Анастасия Волочкова планирует отпраздновать новогодние праздники в Тайланде. Артистка уже прибыла в жаркую страну, однако по прилёту не захотела расстаться со своей шубой из меха. Из-за этого её поклонники немало удивились. На видео, которым поделилась звезда балета, она рассказала, что в отеле её встретили с местными тайскими цветами, и балерина постарается сохранить их до прилёта в Москву. Для путешествия Волочкова выбрала летнее платье в пол и меховую накидку. Несмотря на это, Волочкова чувствовала себя королевой.
Стоит отметить, что на данный момент в Таиланде зной и температура превышает 30 градусов. И сразу после приземления в Пхукете балерина отправилась на новогодний спектакль "Щелкунчик". А через некоторое время похвасталась подписчикам отдыхом у лазурного берега. Поклонники, в свою очередь, решили узнать, где она потеряла свои знаменитые унты, ведь в качестве обуви артистка выбрала босоножки. Некоторые отметили, что балерина прилетела на отдых без дочери Ариадны и посетовали, что девочка вынуждена встречать Новый год без мамы.