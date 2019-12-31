Эксперты предупреждают о повышенной опасности схода лавин на Камчатке





К полуострову Камчатка приближается циклон, способный повысить шансы на схождение лавин, сообщают метеорологи. В частности, с 1 по 3 января опасность от снежных масс будет наблюдаться на возвышенных склонах возле Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском. Наиболее вероятными точками стихийных бедствий называют Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский вулканы.Региональный противолавинный центр предупредил руководителей туристических и горнодобывающих организаций о необходимости принятия повышенных мер безопасности. Туристам и охотникам тоже рекомендуется воздержаться от походов в вышеобозначенные районы. По данным МЧС, опасности от схода лавин подвергнуты около 103 участков. В их число включены территории с более чем 200 домами, двумя горнолыжными базами, тремя опорами линий электропередач и несколькими частными гаражами.