Бедрос Киркоров обворожил мать Стаса Михайлова на семейной вечеринке

В преддверии Нового года Стас Михайлов собрался с близкими друзьями на семейную вечеринку. Катя Лель в своем блоге в Instagram в режиме Stories показала, как отдыхают знаменитости. Праздничный стол семьи Михайловых был красиво декорирован. Его украсили живыми цветами красно-белого оттенка, также добавили разноцветные фрукты, поставили хрустальные канделябры и зажгли свечи.Людмила Михайлова, мать Стаса Михайлова, в определенный момент стала центром внимания. Бедрос Киркоров попросил своих близких – сына Филиппа Киркорова и сестру Мари, исполнить для нее песню «Мама», ведь именно ее знаменитые артисты посвящали своим матерям. Гости были очарованы вокалом и самой композицией.