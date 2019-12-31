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«Не до соцсети»: Юлия Высоцкая поздравила подписчиков с Новым годом чувственным фото с Андреем Кончаловским

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram весьма чувственное черно-белое фото, на котором позирует в обнимку со своим супругом – 82 летним режиссером Андреем Кончаловским. Таким образом, артистка поздравила подписчиков с наступающим праздником.
«Не до соцсети»: Юлия Высоцкая поздравила подписчиков с Новым годом чувственным фото с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая никогда не скрывала своей привязанности к супругу. В одном из недавних интервью она даже призналась, что Андрей Кончаловский в свое время оказал огромное влияние на становление ее характера и восприятия жизни. В браке со знаменитым режиссером актриса родила сына Петра и дочь Марию. В преддверии новогодних праздников она со своей персональной странички в соцсети обратилась к близким друзьям и верным поклонникам, поздравив их с наступающими праздниками. «С утра будет выпечка, майонез, утки. Поэтому не до соцсети», - дополнила свою поздравительную запись артистка.

К слову, ранее Высоцкая призналась, что всегда подает к столу лишь свежеприготовленную пищу, никогда не оставляя в холодильнике то, что не было съедено во время очередной трапезы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:12

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