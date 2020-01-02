Екатерина Климова в гостиной сняла на фото следы Деда Мороза





Актриса сама воспитывает 4-х детей. На фото Екатерины Климовой запечатлены следы Деда Мороза. При этом они похожи на просыпанную муку. Такого рода сюрприз в первую очередь предназначен для 4-летенй дочери Климовой Беллы.На персональной странице актриса поздравила своих поклонников с наступающими зимними праздниками. Екатерина Климова отмечает, что всем стоит поблагодарить 2019 год за множество дел и новых открытий, подготовившись к приходу неизведанного в 2020-м., — отметила Климова.У актрисы имеется 17-летняя дочь Елизавета, рождённая в отношениях с ювелиром Ильёй Хорошиловым. Помимо этого, она растит 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея от Игоря Петренко. Младшая дочь Белла родилась в отношениях в Гелой Месхи.