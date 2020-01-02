Екатерина Климова в гостиной сняла на фото следы Деда Мороза
Екатерина Климова сняла в собственной гостиной следы Деда Мороза. В разделе «истории» своего аккаунта в Instagram актриса разместила фото с ёлками и подарками.
Актриса сама воспитывает 4-х детей. На фото Екатерины Климовой запечатлены следы Деда Мороза. При этом они похожи на просыпанную муку. Такого рода сюрприз в первую очередь предназначен для 4-летенй дочери Климовой Беллы.
На персональной странице актриса поздравила своих поклонников с наступающими зимними праздниками. Екатерина Климова отмечает, что всем стоит поблагодарить 2019 год за множество дел и новых открытий, подготовившись к приходу неизведанного в 2020-м.
«Вперёд! Всё станет хорошо, даже если кажется, что по-другому», — отметила Климова.
У актрисы имеется 17-летняя дочь Елизавета, рождённая в отношениях с ювелиром Ильёй Хорошиловым. Помимо этого, она растит 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея от Игоря Петренко. Младшая дочь Белла родилась в отношениях в Гелой Месхи.
Актриса сама воспитывает 4-х детей. На фото Екатерины Климовой запечатлены следы Деда Мороза. При этом они похожи на просыпанную муку. Такого рода сюрприз в первую очередь предназначен для 4-летенй дочери Климовой Беллы.
На персональной странице актриса поздравила своих поклонников с наступающими зимними праздниками. Екатерина Климова отмечает, что всем стоит поблагодарить 2019 год за множество дел и новых открытий, подготовившись к приходу неизведанного в 2020-м.
«Вперёд! Всё станет хорошо, даже если кажется, что по-другому», — отметила Климова.
У актрисы имеется 17-летняя дочь Елизавета, рождённая в отношениях с ювелиром Ильёй Хорошиловым. Помимо этого, она растит 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея от Игоря Петренко. Младшая дочь Белла родилась в отношениях в Гелой Месхи.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00