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Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo TV

Китайская компания Oppo сейчас специализируется на выпуске смартфонов, однако руководство уже рассматривает вариант расширения товарного ассортимента. Бренд планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo TV.
Компания Oppo планирует начать выпуск смарт-телевизоров Oppo TV

О таких планах стало известно на одной из последних технологических конференций, где выступали представители Oppo. Они рассказали о том, что планируют продолжить планомерно расширять ассортимент собственной продукции. Недавно компания начала выпускать гаджеты и аксессуары помимо смартфонов, однако на этом она не собирается ограничиваться.

Инсайдеры отмечают, решение о выборе направления движения в Oppo уже принято. Бренд начнет выпуск смарт-телевизоров, они получат название Oppo TV. Такой выбор, уверены аналитики, является ожидаемым, ведь за последние годы многие компании, раньше выпускающие только смартфоны, начали выходить на этот рынок. Ближайший пример – OnePlus. При этом важно отметить, что OnePlus и Oppo являются частью корпорации BBK Electronics. Также недавно выпуском смарт-телевизоров занялись Xiaomi, Huawei, Motorola, Honor и даже Nokia. Последняя уже сейчас расширяет производственные мощности этой техники в Индии.

Эксперты считают, анонс первых смарт-телевизоров Oppo TV можно ожидать уже в течение 2020 года, однако появления их на рынке в ближайшие 12 месяцев они оценивают, как маловероятное.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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