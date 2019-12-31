Ксения Собчак станет героиней новогодней "Прожарки" на ТНТ4 перед Новым годом

"Как вас набирали на это шоу? Как будто Илья Соболев просто выехал на трассу и взял тех, кто не разбежался при свете фар", — ответила Собчак.





Телеведущая Ксения Собчак станет в уходящем году героиней последнего выпуска "Прожарки". Она придет в студию, где будет отвечать на колкие комментарии о своей жизни и карьере. К примеру, стендап-комик Зоя Яровицына сказала, что якобы Ксения Собчак танцевала эротический танец на свадьбе, потому что гости хотели уйти. Ответ звезды "Дома-2" оказался весьма интересным:Победитель Comedy Баттл Сергей Матросов пошутил, что при выборе гостя за Ксению Анатольевну проголосовали менее 2% участников, на что журналистка отметила, что там, где она, костер и какие-то люди вокруг, шоу всегда набирает рейтинг. Участница шоу Stand Up Ирина Приходько поспешила сравнить светскую львицу с Пэрис Хилтон, которую сначала подержали в холодильнике, а затем заморозили.Каким будет продолжение новогодней "Прожарки", можно будет узнать уже в уходящем году.