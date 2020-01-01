В 2019 году на три процента подорожал салат «Мимоза»





Для создания классического салата «Мимоза» требуется майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы. Из них самым дорогим ингредиентом являются консервы, в среднем одна банка может обойтись в 125 рублей. На втором месте находится сыр (87 рублей) и майонез (32 рубля).Ранее аналитики подсчитали, что на оформление новогоднего стола россиянам предстоит потратить в среднем более 6400 рублей. За 2019 год существенно подорожали сыры (11,17%), масло (10,36%) и апельсины (10,87%). А вот красная икра, наоборот, стала дешевле на 4,97%.