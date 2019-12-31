Insta360 «тизерит» дрон со сферической камерой и огромным сенсором
Компания Insta360, которая известна выпуском панорамных и сферических камер, опубликовала в своем официальном Twitter-аккаунте небольшой тизер. На этом видео показано, как в блендере смешиваются action-камера, дрон и камера с большим 1-дюймовым сенсором.
Эксперты пришли к выводу о том, что компания таким образом намекает на скорый выпуск уникального устройства в виде дрона, который будет оснащен сферической камерой и 1-дюймовым сенсором. Проще говоря, Insta360 может выпустить дрон с матрицей максимально высокого качества, которых на рынке почти нет. «В нашей следующем камере будут объединены возможности дрона, камеры с обзором 360 градусов, action-камеры и 1-дюймового сенсора», - говорится в тексте, который представлен в том же тизерном ролике.
Наибольший интерес с потребительской точки зрения представляет возможность появления дрона с настоящей сферической камерой, поскольку на рынке таких устройств пока не представлено. Впрочем, кроме этого небольшого тизерного видео никаких других подробностей о грядущем устройстве компания не приводит.
Эксперты пришли к выводу о том, что компания таким образом намекает на скорый выпуск уникального устройства в виде дрона, который будет оснащен сферической камерой и 1-дюймовым сенсором. Проще говоря, Insta360 может выпустить дрон с матрицей максимально высокого качества, которых на рынке почти нет. «В нашей следующем камере будут объединены возможности дрона, камеры с обзором 360 градусов, action-камеры и 1-дюймового сенсора», - говорится в тексте, который представлен в том же тизерном ролике.
Наибольший интерес с потребительской точки зрения представляет возможность появления дрона с настоящей сферической камерой, поскольку на рынке таких устройств пока не представлено. Впрочем, кроме этого небольшого тизерного видео никаких других подробностей о грядущем устройстве компания не приводит.
Our next camera does it all… 🤯 Coming January 7. Head to our website to get a sneak peek! https://t.co/LEcOQRd2Bg #Insta360 #AdaptToTheAction pic.twitter.com/Ty6pdhsQrL— Insta360 (@insta360) 30 грудня 2019 р.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:29