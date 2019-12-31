Insta360 «тизерит» дрон со сферической камерой и огромным сенсором

Эксперты пришли к выводу о том, что компания таким образом намекает на скорый выпуск уникального устройства в виде дрона, который будет оснащен сферической камерой и 1-дюймовым сенсором. Проще говоря, Insta360 может выпустить дрон с матрицей максимально высокого качества, которых на рынке почти нет. «В нашей следующем камере будут объединены возможности дрона, камеры с обзором 360 градусов, action-камеры и 1-дюймового сенсора», - говорится в тексте, который представлен в том же тизерном ролике.Наибольший интерес с потребительской точки зрения представляет возможность появления дрона с настоящей сферической камерой, поскольку на рынке таких устройств пока не представлено. Впрочем, кроме этого небольшого тизерного видео никаких других подробностей о грядущем устройстве компания не приводит.