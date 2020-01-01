Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис поздравил сотрудников с Новым годом





По словам президента АвтоВАЗа, 2019 год оказался сложным для компании из-за снижения продаж, но обязательства в рамках Коллективного договора удалось выполнить. Отрицательная тенденция сохранит свою актуальность и в будущем году, но даже в сложной ситуации бизнесмен подчеркнул важность сохранения лидерства в нише. Ив Каракатзанис назвал годом Качества в компании уходящий год, поскольку повышалось качество условий труда, а также клиентского сервиса. В 2020 году планируется увеличивать производительность и не отступать от совершенствования компании.Ив Каракатзанис отметил, что проводит праздники в России со своими друзьями, пожелав всем сотрудникам в новом году оптимизма и добрых надежд.