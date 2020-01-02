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Максим Фадеев худеет на отдыхе в тропиках

Известный продюсер Максим Фадеев худеет на отдыхе в тропиках. Он решил поменять свой стиль жизни.

Максим Фадеев празднует Новый год в тропиках, ориентировочно в Таиланде, где стоит очень жаркая погода. На своей странице в Instagram он поделился публикацией, на которой видно лежак, где он отдыхал. На нем можно заметить мокрый силуэт знаменитости, это количество влаги, которую он лишился во время загара.

Подписчики стали шутливо комментировать фотографию Максима Фадеева. Они написали, что он смог с помощью лежания потерять 3 килограмма, также написали, что если так пойдет дальше, то на лежаке и кубики останутся. Продюсер ответил, что у него уже минус 83 килограмма, и он теперь начал жить по-другому.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 02:00

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