Искусственный интеллект научился восстанавливать сделанные под водой фото





Причины подобного заключаются в недостаточном освещении. При этом имеется обратное рассеивание света, что сильно влияет на общую видимость. Для исправления этого специалисты Харбинского инженерного университета создали алгоритм машинного обучения. Он позволяет привести гамму кадра к естественному цвету для уменьшения искажения. Ученые подчеркивают, что новая программа может провести обработку до 125 к/с.Для этого использовалась генеративно-состязательная сеть, созданная на основе комбинации из 2-х нейронных сетей. Первая генерирует образцы по аналогии с паззлом, тогда как другая проводит сбор из соцсетей сотен фото. Группа смогла переработать более 3,7 тысячи снимков, которые сделали на различных глубинах. Итогом обследования стало сравнение обработанного кадра и оригинала. Они сообщили, что модель верным образом проводит восстановление оттенков без повреждения изначальной структуры фото. В 85% опытов восстановление прошло успешно, сохраняя нужную контрастность.