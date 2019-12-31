"В следующем году точно рожу в счастливом браке": Звезда "Дома-2" Маша Кохно поделилась планами на будущее





Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно уже два года не может наладить свою личную жизнь. Артистка не скрывает, на хотела бы строить отношения, но ей не попадаются нормальные мужчины, а жить с кем-то просто по нужде звезда не может. Она хочет встретить того, с кем сможет не только воспитывать детей, но и жить счастливо, будет уверена в своем избраннике. Скрипачка отмечает, на бывшего мужа она потратила 10 лет, еще раз обжигаться - не для нее.Тем не менее, в будущем году, уверена Маша Кохно, она встретит того единственное. Главной задачей для себя артистка считает расширить мышление и послать во Вселенную правильные сигналы. Она относится к таким вопросам очень серьезно и совершенно уверена, в 2020 году у нее появится ребенок в счастливом браке, просто потому, что блондинка так запланировала.