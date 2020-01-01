«Нарушается кровообращение»: Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье





Подписчики Анастасии Макеевой не раз замечали, что артистка не стыдиться публиковать фотографии, где видно, что на ней нет бюстгальтера. В связи с этим актриса подвергалась критике и теперь решила объяснить, почему так поступает. Знаменитость привела три аргумента: ей так удобно, это красиво выглядит, и нижнее белье не нарушает кровообращение в груди.Последний пункт Анастасия Макеева подтвердила ссылкой на научное исследование, изучившее этот вопрос. Согласно нему, женские бюстгальтеры приводят к нарушению кровообращения в этой части тела. Впоследствии это приводит к деформации груди и другим проблемам. Именно поэтому артистка отказалась от нижнего белья и совершенно не жалеет о таком решении.Такие объяснения устроили не всех подписчиков Анастасии Макеевой. Многие из них считают, что подобный подход можно использовать дома и в личной жизни, однако выходя на улицу необходимо надевать нижнее белье. Такую позицию они аргументируют правилами приличия и уважением к окружающим людям, ведь подобным внешний вид актрисы может отвлекать и смущать их. При этом нашлись и те, кто встал на сторону звезды и похвалил ее за честность и уверенность в себе.