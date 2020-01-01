Эксперты предупреждают москвичей о новом типе мошенничества





Департамент труда и социальной защиты населения Москвы опубликовал на официальном сайте ведомства предупреждение об угрозе мошенничества и методах противодействия ему. Речь идет о нескольких случаях обмана жителей столицы посредством выдачи фиктивных постановлений от имени Роспотребнадзора. В них включено назначение административного наказания с неверными реквизитами для оплаты штрафов.Представители федеральной службы информируют, что такие письма распространяются при помощи Почты России, позволяя злоумышленникам оставаться инкогнито. Распознать фальшивку довольно просто: нужно обнаружить в постановлении наличие счета получателя в столичном органе Федерального казначейства. Если его нет в письме, тогда необходимо обратиться по контактному номеру Роспотребнадзора для уточнения достоверности. Кроме прочего, эксперты рекомендуют отвечать на звонки с незнакомых номеров односложными предложениями, чтобы потенциальный преступник не смог собрать биометрические данные голоса жертвы.