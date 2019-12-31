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«2019-й стал годом конфликтов продюсеров и артистов»: Алена Водонаева составила список выдающихся мужчин уходящего года

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева подвела итоги уходящего года и назвала самых выдающихся актеров, спортсменов и изобретателей. Знаменитость отметила, в уходящем году было много конфликтов продюсеров с актерами.
«2019-й стал годом конфликтов продюсеров и артистов»: Алена Водонаева составила список выдающихся мужчин уходящего года

Алена Водонаева рассказала, что в этом году Голливуд открыл для мира сразу двух секс-символов среди актеров - романтичного Джона Сноу и "Джокера" в роли Хоакина Феникса. Первый пришелся зрителям по душе из-за благородства, но, как известно, в финале "Игры Престолов" он убил свою возлюбленную, а второй заставил сопереживать своей трагической судьбе.

Выдающимся человеком можно назвать, по мнению журналистки, и бизнесмена Илона Маска. Он тратит миллиарды долларов на свою мечту - переселить людей на другую планету, а в уходящем году изобрел электрический пикап Cybertruck, о котором теперь мечтает половина пользователей интернета.

В России выдающимися мужчинами Алена Водонаева назвала Хабиба Нурмагомедова, который смог обойти по количеству подписчиков Ольгу Бузову, певца Егора Крида, так как он ушел из своего лейбла и смог избежать суда. Также знаменитость отметила, что в этом году было много конфликтов между российскими продюсерами и артистами. В пример журналистка привела Максима Фадеева, который и вовсе решил отпустить всех своих подопечных, при этом начать снова создавать совершенно новую компанию.

Принц Гарри - самый выдающийся представитель королевской семьи, отметила Водонаева. Он встал на защиту своей жены Меган Маркл и даже пригрозил подать на некоторые СМИ в суд за клевету, чем очаровал еще больше своих поклонниц.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:55

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