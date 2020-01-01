Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери подарками





Лера Кудрявцева отметила, что все подарки предназначены дочери, а на опубликованном фото запечатлено множество коробок под елкой. Ранее артистка показывала, как она вместе с мужем и ребенком украшала праздничное дерево. Звезда постаралась создать праздник для ребенка, несмотря на госпитализацию из-за лопнувшего грудного импланта. В это время за наследницей телеведущей присматривали няни, сообщает Teleprogramma. Знаменитость не раз отмечала, что с рождением ребенка стала избегать вечеринок, а после застолий она всегда старается поспешить домой.Сейчас Лера Кудрявцева находится на реабилитации после хирургического вмешательства. В палату к ней приходили Сергей Лазарев и Тина Канделаки с пожеланиями скорейшего выздоровления.