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Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери подарками

Лера Кудрявцева совместно с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, подготовили новогодние подарки для дочери. В Stories на своей странице в Instagram телеведущая показала обернутые бумагой коробки, разложенные под украшенной елкой.

Лера Кудрявцева отметила, что все подарки предназначены дочери, а на опубликованном фото запечатлено множество коробок под елкой. Ранее артистка показывала, как она вместе с мужем и ребенком украшала праздничное дерево. Звезда постаралась создать праздник для ребенка, несмотря на госпитализацию из-за лопнувшего грудного импланта. В это время за наследницей телеведущей присматривали няни, сообщает Teleprogramma. Знаменитость не раз отмечала, что с рождением ребенка стала избегать вечеринок, а после застолий она всегда старается поспешить домой.
Лера Кудрявцева похвасталась подготовленными для дочери подарками

Сейчас Лера Кудрявцева находится на реабилитации после хирургического вмешательства. В палату к ней приходили Сергей Лазарев и Тина Канделаки с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:40

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