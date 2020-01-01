Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался жениться





О личной жизни приемного сына Владимира Кузьмина Никиты известно не многое. В 2016-м суд Манхэттена вынес приговор Кузьмину-младшему и обвинил в создании вируса, которым он заразил компьютеры NASA. Парень был приговорён к 3 годам тюремного заключения, но его пришлось освободить из-под стражи, так как необходимый срок он отбыл пока продолжались следственные работы. Тогда Никита Кузьмин был вынужден выплатить штраф в размере $7 млн и вернуться в Россию.С тех пор информация о нём отсутствовала, а недавно стало известно, что его жизнь наладилась. Парень проживает в Санкт-Петербурге, занимается созданием интернет-проектов и планирует в скором времени жениться. Его избранницей стала звездный стилист и визажист Ирина Попова. Пара познакомилась с помощью интернета. Девушка родом из Пскова. В ноябре стилист отпраздновала 25-летие. Кузьмин-младший в качестве подарка подарил возлюбленной путешествие в Доминикану, а в новогоднюю ночь в Финляндии предложил Ирине Поповой стать его женой.