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Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался жениться

Долгое время о приёмном сыне Владимира Кузьмина Никите не было никакой информации. Однако недавно стало известно, что после судебного приговора жизнь парня наладилась, и он собрался жениться на стилисте Ирине Поповой.

О личной жизни приемного сына Владимира Кузьмина Никиты известно не многое. В 2016-м суд Манхэттена вынес приговор Кузьмину-младшему и обвинил в создании вируса, которым он заразил компьютеры NASA. Парень был приговорён к 3 годам тюремного заключения, но его пришлось освободить из-под стражи, так как необходимый срок он отбыл пока продолжались следственные работы. Тогда Никита Кузьмин был вынужден выплатить штраф в размере $7 млн и вернуться в Россию.

С тех пор информация о нём отсутствовала, а недавно стало известно, что его жизнь наладилась. Парень проживает в Санкт-Петербурге, занимается созданием интернет-проектов и планирует в скором времени жениться. Его избранницей стала звездный стилист и визажист Ирина Попова. Пара познакомилась с помощью интернета. Девушка родом из Пскова. В ноябре стилист отпраздновала 25-летие. Кузьмин-младший в качестве подарка подарил возлюбленной путешествие в Доминикану, а в новогоднюю ночь в Финляндии предложил Ирине Поповой стать его женой.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:00

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