АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перед Новым годом на Спасской башне Кремля отреставрировали…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла телохранителя

Знаменитости часто сталкиваются с преследованиями со стороны неадекватных фанатов. Именно это и заставляет многих из них нанимать себе персональных телохранителей. Не стала исключением и российская певица Ирина Дубцова, которая с недавних пор повсюду появляется в сопровождении охранника.
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла телохранителя

Впрочем, сама Дубцова свои действия чем-то хорошим не считает, поэтому хвастаться высоким звездным статусом не спешит. «У многих моих коллег уже давно есть телохранители, теперь на это решилась и я. Для артистов, особенно женщин, это не каприз, а обычная производственная необходимость», - объясняет исполнительница. К счастью, телохранителю Дубцовой пока не приходилось применять свои профессиональные навыки на практике, поскольку звезда еще не сталкивалась с неадекватным или угрожающим поведением поклонников.

К слову, в беседе с «Комсомолкой» рассказала Ирина Дубцова и о своем отношении к домогательствам. По ее мнению, к примеру, многое в этом случае зависит еще и от поведения женщины. «Я, к примеру, могу так себя вести, что мужчина, у которого появились какие-то неприличные мысли, даже смотреть в мою сторону передумает. А если попытается заговорить, отвечу ему так, что ему сразу же станет стыдно», - приводит издание слова. звезды.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла…
Приёмный сын Владимира Кузьмина Никита собрался…
Названы способы избавиться от налипания снега на щетки лобового…
Нарколог: Алкогольные напитки в новогоднюю ночь смешивать не…
Дизайнер продемонстрировал Windows 10 в стиле macOS от…
Т-14 похвалили за туалет: Западная пресса восхищается комфортом российского танка…
Инна Чурикова покорила испанского драматурга Хуана Карлоса Рубио своим чувством…
Новые смарт-часы Apple Watch Product (RED) скоро появятся в…
ВС России оснастят солнечными…
Вера Брежнева на Новый год собственноручно готовит…
В Швеции молодой парень заразился туберкулезом через курение…
Экс-участник «Чай вдвоем» Денис Клявер поздравил жителей Санкт-Петербурга с Новым…
Актер Вэл Килмер отмечает 60-летний…
WhatsApp перестанет поддерживать ряд устаревших…
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый…
Светлана Бондарчук заявила, что готова родить от Сергея…
Ученые из Японии обнаружили подводный вулкан возрастом около 3 млн…
«Мы в Сочи»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми встречают Новый год на…
В Москве парковки станут бесплатными на время новогодних…
«Он уже поет»: Мария Порошина рассказала о способностях своего маленького…
«Хочу стать дедушкой»: Александр Песков рассказал о своих главных…
Новое поколение Kia Sorento появится в гибридном…
BMW представила эксклюзивный пикап BMW…
Назван ТОП-10 лучших изобретений робототехники за 2019…
Эксперты: Размеренная и спокойная манера езды чревата поломкой…
Месси и Роналду назвали лучшими бомбардирами Ла Лиги в "десятых"…
Сергей Безруков запечатлел сына и дочь в новогодней…
Анна Калашникова поздравила всех с Новым…
Кросс-хэтчбек Kia XCeed прошел сертификацию в…
Американские врачи назвали 10 продуктов для здоровья…
Российский стриминг начал набирать обороты в уходящем 2019…
Дизайнеры: Российские звезды не жалеют средств на новогодние елки и…
"Будет движ": Валерий Сюткин отреагировал на шутку Сергея Шнурова про его…
Филипп Киркоров признался, что гордится быть частью звездных проектов Игоря…
Андрей Разин резко высказался в адрес назвавшего его администратором Льва…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель с Богданом на руках потеряла…
Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала тревожный пост касательно своего…
Звезда «Дом-2» Саша Кабаева воссоединилась с мужем в канун Нового…
Звезда "Дом-2" Витя Литвинов объяснил, зачем вернулся на…
Знаменитости рассказали, почему перестали верить в Деда…
Просмотреть все новости