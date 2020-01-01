«Производственная необходимость»: Ирина Дубцова наняла телохранителя





Впрочем, сама Дубцова свои действия чем-то хорошим не считает, поэтому хвастаться высоким звездным статусом не спешит. «У многих моих коллег уже давно есть телохранители, теперь на это решилась и я. Для артистов, особенно женщин, это не каприз, а обычная производственная необходимость», - объясняет исполнительница. К счастью, телохранителю Дубцовой пока не приходилось применять свои профессиональные навыки на практике, поскольку звезда еще не сталкивалась с неадекватным или угрожающим поведением поклонников.К слову, в беседе с «Комсомолкой» рассказала Ирина Дубцова и о своем отношении к домогательствам. По ее мнению, к примеру, многое в этом случае зависит еще и от поведения женщины. «Я, к примеру, могу так себя вести, что мужчина, у которого появились какие-то неприличные мысли, даже смотреть в мою сторону передумает. А если попытается заговорить, отвечу ему так, что ему сразу же станет стыдно», - приводит издание слова. звезды.